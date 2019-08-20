Девочка из России впала в кому в Турции из-за трубы бассейна

Девочку засосало так сильно, что ни родители, ни другие посетители бассейна не смогли её вызволить.

В итоге сотрудники отеля отключили насос, и тогда отец пострадавшей и ещё несколько человек сломали трубу.

Девочку пришлось вытаскивать вместе с обломком злополучной трубы на руке.

Ребёнка госпитализировали в городе Денизли. Пострадавшая не приходит в сознание с тех пор, как её вытащили из бассейна.

