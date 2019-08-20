Девочка из России впала в кому в Турции из-за трубы бассейна
Девочка из России, отдыхавшая в Турции с родителями, попала рукой в трубу бассейна, после чего впала в кому. 12-летняя туристка нырнула, и ее руку засосало в устройство, которое обеспечивает циркуляцию воды в бассейне. Об этом рассказала изданию «Фонтанка» мать потерпевшей. Информацию подтвердили в Генеральном консульстве РФ в Анталье, передает Ura.ru.
Девочку засосало так сильно, что ни родители, ни другие посетители бассейна не смогли её вызволить.
В итоге сотрудники отеля отключили насос, и тогда отец пострадавшей и ещё несколько человек сломали трубу.
Девочку пришлось вытаскивать вместе с обломком злополучной трубы на руке.
Ребёнка госпитализировали в городе Денизли. Пострадавшая не приходит в сознание с тех пор, как её вытащили из бассейна.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Уволен обвиняемый во взяточничестве замглавы ПФР Иванов
- Режим ЧС отменили в Благовещенске
- Девочка из России впала в кому в Турции из-за трубы бассейна
- Обнародован дневник матери подростка, зарубившего своих родных
- Ещё две мониторинговые станции перестали работать после взрыва в Нёноксе