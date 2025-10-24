Захарова пообещала отправить Пугачёвой книгу о Донбассе
Народной артистке СССР Алле Пугачёвой будет отправлена книга итальянского журналиста Элизео Бертолази о Донбассе. Как пишет RT, такими планами поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, эта книга будет интересна тем россиянам, которые не просто уехали из страны, но и «отъехали душой».
«Наше посольство... я думаю, сделает всё возможное. Не знаю, на Кипре она там или где. Пусть почитает», — заключила дипломат.
Ранее писатель Захар Прилепин заявил, что никто и не заметит, если покинувшая Россию певица Алла Пугачева вернется в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
