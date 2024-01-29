Захарова ответила на заявление Собчак о сливе кадров с голой вечеринки Ивлеевой

По ее словам, она «тихо млеет», когда читает сообщения о «приватном» характере «голодраного шабаша». Как указала дипломат, организаторы мероприятия сами пригласили на него представителей СМИ. «Судя по составу медиа, организаторы очень хотели, чтобы о них говорила массовая аудитория», – подчеркнула представитель ведомства.

Ранее режиссер Никита Михалков прокомментировал сообщения о том, что он якобы рассказал президенту России Владимиру Путину о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

