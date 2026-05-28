Путин: Развитие ИИ приведет к потере работы миллионами людей
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к потере работы миллионами людей. Такой сценарий вполне реален, отметил глава государства на Евразийском экономическом форуме, который проходит в Астане.
По словам Путина, перестройка рынка труда неизбежна. Из-за прихода компьютерного разума могут исчезнуть целые профессии, а людям придется менять род деятельности.
Искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена в таких направлениях, как автоматизация процессов, подготовка и анализ документации, разработка программного кода. В обозримой перспективе он может заместить и персонал среднего уровня, добавил президент.
Путин подчеркнул, что прогресс не стоит на месте. К грядущим переменам нужно быть готовым, а лучше использовать ИИ как драйвер ускоренного экономического роста.
Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что у России есть шансы на мировое лидерство в сфере ИИ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Развитие ИИ приведет к потере работы миллионами людей
- Виктор Дробыш рассказал, как ИИ помогает композиторам
- Суд арестовал главу департамента Минтранса Васильченко
- Маликов рассказал, как его дочь относится к «хейту» из-за внешности
- Родители согласились отправлять на работу детей с 12 лет
- Россиянам рассказали, как может измениться процедура техосмотра
- В Туапсе от нефтепродуктов очистили все пляжи, кроме городских
- Фетисов оценил шансы сборной поехать на следующий Чемпионат мира по хоккею
- Вернувшемуся из армии актеру Калюжному предрекли рост числа ролей
- «Рассказы – это зеркало!»: Александр Цыпкин о создании хитов и «игре в творчество»