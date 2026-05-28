Путин: Развитие ИИ приведет к потере работы миллионами людей

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к потере работы миллионами людей. Такой сценарий вполне реален, отметил глава государства на Евразийском экономическом форуме, который проходит в Астане.

По словам Путина, перестройка рынка труда неизбежна. Из-за прихода компьютерного разума могут исчезнуть целые профессии, а людям придется менять род деятельности.

В Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре

Искусственный интеллект уже сейчас заменяет сотрудников младшего звена в таких направлениях, как автоматизация процессов, подготовка и анализ документации, разработка программного кода. В обозримой перспективе он может заместить и персонал среднего уровня, добавил президент.

Путин подчеркнул, что прогресс не стоит на месте. К грядущим переменам нужно быть готовым, а лучше использовать ИИ как драйвер ускоренного экономического роста.

Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что у России есть шансы на мировое лидерство в сфере ИИ, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
ТЕГИ:РаботаИскусственный ИнтеллектВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры