Захарова назвала причины приостановки выдачи биометрических паспортов
Приостановка приема заявлений на выдачу российских биометрических заграничных паспортов сроком действия 10 лет объясняется проведением технических работ в системе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.
Так она прокомментировала ажиотаж в СМИ на фоне приостановке выдачи документа. По словам дипломата, плохие новости продаются лучше, чем хорошие, а когда плохих новостей нет, у читателя появляется желание их найти.
Захарова отметила, что загранпаспорта сроком действия на пять лет выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются.
Напомним, 26 августа консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет.
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