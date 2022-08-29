Захарова назвала причины приостановки выдачи биометрических паспортов

Так она прокомментировала ажиотаж в СМИ на фоне приостановке выдачи документа. По словам дипломата, плохие новости продаются лучше, чем хорошие, а когда плохих новостей нет, у читателя появляется желание их найти.

Захарова отметила, что загранпаспорта сроком действия на пять лет выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются.

Напомним, 26 августа консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет.

