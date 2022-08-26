Департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов
26 августа 202220:18
Консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на сайте департамента.
В сообщении указывается, что это временная мера в связи с техническими проблемами.
При этом на паспорт со сроком действия 5 лет ограничения не вводились.
Паспорт, выдающийся на 10 лет, содержит электронный носитель информации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,3 млн+46 452 / сут.
Умерли
384 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+33 709 / сут.
- «Союзмультфильм» выпустит два сериала для подростков
- Департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов
- Путин наградил экс-президента Туркменистана орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Захарова: В ООН отказываются замечать обстрелы Украиной Запорожской АЭС
- Два человека погибли в ДТП в Дагестане
- WSJ: Миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС в начале следующей недели
- Юлия Пересильд и группа Zero People представят спектакль «Мужчина / Женщина»
- СМИ: «Челси» хочет купить игрока «Динамо» Захаряна за 15 млн евро
- Норвегия присоединилась к последнему пакету санкций ЕС против России
- В СПЧ заявили об увольнении полицейского, напавшего на Каляпина
26 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru