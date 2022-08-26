Департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу 10-летних загранпаспортов

Консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на сайте департамента.

В сообщении указывается, что это временная мера в связи с техническими проблемами.

При этом на паспорт со сроком действия 5 лет ограничения не вводились.

Паспорт, выдающийся на 10 лет, содержит электронный носитель информации.




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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:МИД РФЗагранпаспорт
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