В МИД объяснили приостановку выдачи 10-летних загранпаспортов

В МИД объяснили приостановку выдачи 10-летних заграничных паспортов необходимостью переформатирования электронного носителя. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее в пятницу консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет. В сообщении указывается, что это временная мера в связи с техническими проблемами.

При этом на паспорт со сроком действия 5 лет ограничения не вводились.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗагранпаспортМИД РФ
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