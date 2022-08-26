В МИД объяснили приостановку выдачи 10-летних загранпаспортов

Ранее в пятницу консульский департамент МИД приостановил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет. В сообщении указывается, что это временная мера в связи с техническими проблемами.

При этом на паспорт со сроком действия 5 лет ограничения не вводились.

