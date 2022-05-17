Захарченко признан виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей

Пресненский суд Москвы огласил обвинительный приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Суд признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей, передает ТАСС.

Оглашая приговор, судья Сергей Артемов уточнил, что Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Из приговора следует, что он оказывал покровительство членам организованной преступной группы, которые систематически перечисляли ему взятки в валюте на виртуальный счёт «Захар хитрый». Дело в отношении участников ОПГ выделено в отдельное производство.