Захарченко признан виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей
Пресненский суд Москвы огласил обвинительный приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Суд признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей, передает ТАСС.
Оглашая приговор, судья Сергей Артемов уточнил, что Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Из приговора следует, что он оказывал покровительство членам организованной преступной группы, которые систематически перечисляли ему взятки в валюте на виртуальный счёт «Захар хитрый». Дело в отношении участников ОПГ выделено в отдельное производство.
Захарченко был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии и штрафу в 117.99 млн рублей. По второму делу, в ходе прений сторон, прокурор попросила в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.
Как напоминает РИА Новости, общественный резонанс дело «Золотого полковника» получило после того, как при обыске в квартире его сестры оперативники нашли почти 9 миллиардов рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
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