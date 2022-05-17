Захарченко признан виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей

Пресненский суд Москвы огласил обвинительный приговор бывшему полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей. Суд признал ранее осужденного бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ виновным в получении взяток на 1,4 млрд рублей, передает ТАСС.

Оглашая приговор, судья Сергей Артемов уточнил, что Захарченко совершил получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. Из приговора следует, что он оказывал покровительство членам организованной преступной группы, которые систематически перечисляли ему взятки в валюте на виртуальный счёт «Захар хитрый». Дело в отношении участников ОПГ выделено в отдельное производство.

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Захарченко был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии и штрафу в 117.99 млн рублей. По второму делу, в ходе прений сторон, прокурор попросила в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.

Как напоминает РИА Новости, общественный резонанс дело «Золотого полковника» получило после того, как при обыске в квартире его сестры оперативники нашли почти 9 миллиардов рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПриговорСудПолковник Захарченко
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