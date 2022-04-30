СМИ: Генералу ФСБ дали шесть лет колонии за срыв госпрограммы по защите границы
Генерал-майора ФСБ Юрия Сулина приговорили к шести годам колонии за злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным газеты, Сулин сорвал секретную программу по защите российской государственной границы в Арктике. Издание отмечает, что высокопоставленный сотрудник ФСБ «поссорился с подрядчиками». Выделенные на госпрограмму 658 млн рублей Сулин направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. При этом в его действиях не обнаружили коррупционной составляющей.
Приговор сотруднику ФСБ вынес 2-й Западный окружной военный суд. Сулина также лишили звания и госнаград.
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