СМИ: Генералу ФСБ дали шесть лет колонии за срыв госпрограммы по защите границы

По данным газеты, Сулин сорвал секретную программу по защите российской государственной границы в Арктике. Издание отмечает, что высокопоставленный сотрудник ФСБ «поссорился с подрядчиками». Выделенные на госпрограмму 658 млн рублей Сулин направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. При этом в его действиях не обнаружили коррупционной составляющей.

Приговор сотруднику ФСБ вынес 2-й Западный окружной военный суд. Сулина также лишили звания и госнаград.

