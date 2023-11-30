ЗАГСы Москвы открыли подачу заявлений на площадки проекта «Новые адреса счастья»

По её словам, регистрация брака в необычных местах столицы активно развивается и пользуется популярностью среди московских молодоженов.

Она отметила, что на 2024 год уже открыто более девяти тысяч слотов времени, расписание составляли с учётом свыше 80% пожеланий молодожёнов, а также популярности «красивых дат», дней недели в разные месяцы и востребованности локаций.

«Мы получили свыше тысячи обращений о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях «Москвы-Сити», на стадионах, в воздухе, на воде и под землей. Так, в особняке Спиридонова, на одной из самых популярных площадок проекта, по просьбам пар увеличили число доступных мест на четверть», - указала Ракова.

Ранее на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ впервые в РФ свадебную церемонию провёл искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

