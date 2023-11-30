ЗАГСы Москвы открыли подачу заявлений на площадки проекта «Новые адреса счастья»
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с 2019 года на площадках проекта «Новые адреса счастья» заключили брак около 48 тысяч пар, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По её словам, регистрация брака в необычных местах столицы активно развивается и пользуется популярностью среди московских молодоженов.
Она отметила, что на 2024 год уже открыто более девяти тысяч слотов времени, расписание составляли с учётом свыше 80% пожеланий молодожёнов, а также популярности «красивых дат», дней недели в разные месяцы и востребованности локаций.
«Мы получили свыше тысячи обращений о регистрации брака в усадьбах, особняках, башнях «Москвы-Сити», на стадионах, в воздухе, на воде и под землей. Так, в особняке Спиридонова, на одной из самых популярных площадок проекта, по просьбам пар увеличили число доступных мест на четверть», - указала Ракова.
Ранее на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ впервые в РФ свадебную церемонию провёл искусственный интеллект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Наш союзник»: Песков заявил, что Россия будет развивать отношения с Арменией
- Максакову оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента
- Нетаньяху обвинил ХАМАС в теракте в Иерусалиме
- СМИ: В Норильске неизвестный нападает на людей с ножом
- Кабмин запустил льготную ипотеку в Арктике
- ВЦИОМ: 59% россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне
- В Минкульте сообщили о росте нехватки кадров в сфере культуры в регионах за год
- На фестивале «Владимир Спиваков приглашает» выступят оперные звезды
- Нижегородские депутаты предложили ввести в РФ запрет на аборты в частных клиниках
- Песков: Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru