В Подмосковье арестовали участников свадьбы со стрельбой

Участников свадьбы со стрельбой в городе Пушкино Московской области заключили под стражу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

У кафе в центре Москвы мужчину подстрелили из его оружия

По ходатайству следствия под стражу заключили трех мужчин, устроивших стрельбу во время свадьбы.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео свадьбы, где жених и гости стреляют в воздух из пистолета. По данным МВД, инцидент произошел рядом с жилым домом на Ярославском шоссе.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

Замоскворецкий суд 7 ноября арестовал боксера Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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