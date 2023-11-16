В Подмосковье арестовали участников свадьбы со стрельбой
Участников свадьбы со стрельбой в городе Пушкино Московской области заключили под стражу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По ходатайству следствия под стражу заключили трех мужчин, устроивших стрельбу во время свадьбы.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео свадьбы, где жених и гости стреляют в воздух из пистолета. По данным МВД, инцидент произошел рядом с жилым домом на Ярославском шоссе.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).
Замоскворецкий суд 7 ноября арестовал боксера Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховный суд поддержал клиентку банка, перечислившую миллион постороннему
- Столтенберг: Россия начала наступательные операции
- При пожаре в многоэтажном доме в Москве погибли два человека
- Макаревич обозвал русский рок
- Финляндия остановит все перевозки на закрытых погранпереходах с Россией
- «Дышать нечем»: Макаревич назвал причину отъезда из России
- Депутат Селезнев предложил освобождать женщин-заключенных за рождение детей
- В Вашингтоне пояснили смысл новых санкций США против России
- В Подмосковье арестовали участников свадьбы со стрельбой
- Военнослужащего ВСУ приговорили к 16 годам строгого режима за передачу информации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru