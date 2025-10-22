«Вряд ли учителя положительно отнесутся к повышению минимального порога. Дело в том, что сейчас очень много различного рода изменений. Любые изменения – это учительский и ученический ресурс. Если мы вносим изменения в образовательный процесс, это негативно сказывается на нем. Сейчас необходимо ввести мораторий на какие-либо изменения, дать учителям спокойно и нормально работать. В данном случае придется пересматривать подходы, а ученики и так сейчас загружены по уши. Нужно будет менять подход, выделять время дополнительное, перестраивать все в целом. На это нет времени ни у учителей, ни у учеников. Дополнительные часы занятий даже вставить некуда, дети учатся по восемь-девять уроков», - отметил он.

Причиной повышения минимальных баллов ЕГЭ по истории и иностранным языкам может быть то, что таким образом выпускников пытаются заставить поступать на технические специальности, а не на гуманитарные, по которым сейчас наблюдается перепроизводство кадров. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

