Загружены по уши: Учителя не поддержали повышение минимальных баллов ЕГЭ

Необходимо ввести мораторий на какие-либо изменения в сфере образования, дать учителям спокойно и нормально работать, заявил НСН Дмитрий Казаков. 

Повышение минимального количества баллов ЕГЭ потребует дополнительных часов занятий для учеников, которые и так «загружены по уши», заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Минобрнауки опубликовало проект приказа по повышению минимального количества баллов ЕГЭ по нескольким предметам. Согласно документу, в 2026/27 учебном году сильнее всего минимальный балл повысят по иностранному языку (с 30 до 40 баллов) и истории (с 36 до 40 баллов). Также повышения коснутся информатики (с 44 до 46 баллов), физики (с 39 до 41 балла), биологии и химии (с 39 до 40 баллов). Казаков рассказал о последствиях решения.

Разрешение пересдавать ЕГЭ по всем предметам «добьет» учителей

«Вряд ли учителя положительно отнесутся к повышению минимального порога. Дело в том, что сейчас очень много различного рода изменений. Любые изменения – это учительский и ученический ресурс. Если мы вносим изменения в образовательный процесс, это негативно сказывается на нем. Сейчас необходимо ввести мораторий на какие-либо изменения, дать учителям спокойно и нормально работать. В данном случае придется пересматривать подходы, а ученики и так сейчас загружены по уши. Нужно будет менять подход, выделять время дополнительное, перестраивать все в целом. На это нет времени ни у учителей, ни у учеников. Дополнительные часы занятий даже вставить некуда, дети учатся по восемь-девять уроков», - отметил он.

Причиной повышения минимальных баллов ЕГЭ по истории и иностранным языкам может быть то, что таким образом выпускников пытаются заставить поступать на технические специальности, а не на гуманитарные, по которым сейчас наблюдается перепроизводство кадров. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ЕГЭУчитель

