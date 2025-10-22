Загружены по уши: Учителя не поддержали повышение минимальных баллов ЕГЭ
Необходимо ввести мораторий на какие-либо изменения в сфере образования, дать учителям спокойно и нормально работать, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Повышение минимального количества баллов ЕГЭ потребует дополнительных часов занятий для учеников, которые и так «загружены по уши», заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Минобрнауки опубликовало проект приказа по повышению минимального количества баллов ЕГЭ по нескольким предметам. Согласно документу, в 2026/27 учебном году сильнее всего минимальный балл повысят по иностранному языку (с 30 до 40 баллов) и истории (с 36 до 40 баллов). Также повышения коснутся информатики (с 44 до 46 баллов), физики (с 39 до 41 балла), биологии и химии (с 39 до 40 баллов). Казаков рассказал о последствиях решения.
«Вряд ли учителя положительно отнесутся к повышению минимального порога. Дело в том, что сейчас очень много различного рода изменений. Любые изменения – это учительский и ученический ресурс. Если мы вносим изменения в образовательный процесс, это негативно сказывается на нем. Сейчас необходимо ввести мораторий на какие-либо изменения, дать учителям спокойно и нормально работать. В данном случае придется пересматривать подходы, а ученики и так сейчас загружены по уши. Нужно будет менять подход, выделять время дополнительное, перестраивать все в целом. На это нет времени ни у учителей, ни у учеников. Дополнительные часы занятий даже вставить некуда, дети учатся по восемь-девять уроков», - отметил он.
Причиной повышения минимальных баллов ЕГЭ по истории и иностранным языкам может быть то, что таким образом выпускников пытаются заставить поступать на технические специальности, а не на гуманитарные, по которым сейчас наблюдается перепроизводство кадров. Об этом НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орбан: Продолжается подготовка саммита России и США
- Риелтор объяснила, как не лишиться квартиры после сделки с «недееспособной бабушкой»
- Выходят из строя: Китайские автомобили можно «починить» через суд
- Венгерский политолог назвал, кому выгодно сорвать встречу Путина и Трампа
- В Батайске из-за атаки ВСУ повреждена 131 квартира
- В Вашингтоне машина въехала в ворота Секретной службы США у Белого дома
- Симоньян заявила о прохождении первого курса химиотерапии
- Загружены по уши: Учителя не поддержали повышение минимальных баллов ЕГЭ
- Нарушение Конституции: В Госдуме призвали убрать курьерские мопеды с тротуаров
- В Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru