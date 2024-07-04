В Дербенте госпитализировали 10 спортсменов с отравлением
Десять несовершеннолетних спортсменов с отравлением попали в больницу в дагестанском Дербенте, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
В настоящее время в медучреждении остались три ребенка, семерых уже выписали. У детей была рвота и диарея. По данным республиканского Минздрава, они попали в больницу еще вчера. Предыдущий день они провели в дороге к месту соревнования.
Чем именно отравились спортсмены - непонятно, однако Минздрав Дагестана рекомендовал тщательно соблюдать гигиену рук, хорошенько промывать овощи и фрукты, подвергать пишу термической обработке, пить только кипяченную или бутилированную воду.
Ранее массовые случаи ботулизма были зафиксированы в целом ряде регионов, напоминает RT. Больше всего их отмечалось в Москве. Также заболевшие выявлялись в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Татарстане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru