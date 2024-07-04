В Дербенте госпитализировали 10 спортсменов с отравлением

В настоящее время в медучреждении остались три ребенка, семерых уже выписали. У детей была рвота и диарея. По данным республиканского Минздрава, они попали в больницу еще вчера. Предыдущий день они провели в дороге к месту соревнования.

Чем именно отравились спортсмены - непонятно, однако Минздрав Дагестана рекомендовал тщательно соблюдать гигиену рук, хорошенько промывать овощи и фрукты, подвергать пишу термической обработке, пить только кипяченную или бутилированную воду.

Ранее массовые случаи ботулизма были зафиксированы в целом ряде регионов, напоминает RT. Больше всего их отмечалось в Москве. Также заболевшие выявлялись в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Татарстане.

