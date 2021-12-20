«Заезженная пластинка»: Онищенко назвал глупостью предложение ГД сделать 31 декабря выходным

Предложение Госдумы сделать 31 декабря выходным днем - это глупости, десятидневные каникулы и так никому не нужны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко предложил сделать 31 декабря выходным днем, сообщает Ura.ru. По словам Онищенко, такое предложение в правительство поступает уже не в первый раз.