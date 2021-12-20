«Заезженная пластинка»: Онищенко назвал глупостью предложение ГД сделать 31 декабря выходным
По мнению врача Геннадия Онищенко, десятидневные новогодние праздники в России являются проблемой, из-за которой в начале года стоит бизнес.
Предложение Госдумы сделать 31 декабря выходным днем - это глупости, десятидневные каникулы и так никому не нужны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко предложил сделать 31 декабря выходным днем, сообщает Ura.ru. По словам Онищенко, такое предложение в правительство поступает уже не в первый раз.
«Это заезженная пластинка. У нас другая проблема – десять дней непонятно чего: каникул, праздников, которые никому не нужны. Мы всю декаду, когда весь мир уже начинает работать и запускает экономику, сидим. Была бы хоть какая-то дифференциация: хотя бы банки работали. А поскольку они не работают, значит, и бизнес тоже. Страна стоит, и экономика не работает - это наша беда», - заявил врач.
Он отметил, что «понятно, для чего это делается».
«Если идти на поводу, то у нас все с 25 декабря уйдут, потому что в этот день католическое Рождество. Тогда надо уходить не с 31, а с 25 декабря. Потому что с понедельника уже никто не будет работать, кроме особо рьяных. Хотя и 31 никто не работает, а только приходят и отмечаются. Это глупости, которые делаются для того, чтобы обратить на себя внимание», - заключил Онищенко.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в пресс-центре НСН призвала родителей не баловать подрастающее поколение детским шампанским, потому что в нем, по ее словам, содержится много пустых калорий в виде сахара и углекислый газ, с которым детскому организму будет непросто справиться.
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