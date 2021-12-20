В «Трезвой России» поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Предновогодний день нужно сделать выходным на постоянной основе в будущем, заявил НСН депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Если 31 декабря сделают выходным днем на федеральном уровне, последствия будут самыми позитивными, у людей будет возможность подготовиться к празднику, заявил руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что предновогодний день 31 декабря должен стать выходным на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к празднику.
«Если мы называем это семейным праздником, которым он является и должен являться в лучшем своем виде, то, соответственно, он и должен быть в кругу семьи, а не на работе, а потом возвращаться домой. В целом, это правильно, 31 декабря должен быть выходным, домашним, семейным праздником. От такого решения последствия будут только самые позитивные. В новогодние праздники негатива и так хватает, я имею в виду алкоголь и всякие действия, связанные с ним. Но 31 декабря если будет выходной, то людям будет только удобнее. Как можно приготовить родным подарки и сделать новогодний стол, если половина страны находится на работе?», - отметил Хамзаев.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года на федеральном уровне будет выходным днем.
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