В «Трезвой России» поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

Если 31 декабря сделают выходным днем на федеральном уровне, последствия будут самыми позитивными, у людей будет возможность подготовиться к празднику, заявил руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что предновогодний день 31 декабря должен стать выходным на постоянной основе, так как россиянам нужно готовиться к празднику.