ЗАЭС: Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков станции

Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, проходящую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

По данным источника, в результате атаки никто не пострадал.

На объекте рассказали, что по этой дороге регулярно передвигается персонал ЗАЭС. Представители станции добавили, что присутствующие там инспекторы МАГАТЭ были проинформированы о случившемся. Они уже успели посетить место падения снаряда.

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Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Этот объект является крупнейшим атомным предприятием в Европе. С начала спецоперации ЗАЭС находится под контролем России.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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