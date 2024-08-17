ЗАЭС: Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков станции
Беспилотник ВСУ сбросил заряд на дорогу, проходящую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
По данным источника, в результате атаки никто не пострадал.
На объекте рассказали, что по этой дороге регулярно передвигается персонал ЗАЭС. Представители станции добавили, что присутствующие там инспекторы МАГАТЭ были проинформированы о случившемся. Они уже успели посетить место падения снаряда.
Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Этот объект является крупнейшим атомным предприятием в Европе. С начала спецоперации ЗАЭС находится под контролем России.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru