ЗАЭС: Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на дорогу у энергоблоков станции

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре в Запорожской области. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Этот объект является крупнейшим атомным предприятием в Европе. С начала спецоперации ЗАЭС находится под контролем России.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВСУ планируют атаковать территории Курской и Запорожской атомных электростанций с помощью зарядов с радиоактивным веществом.