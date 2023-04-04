Задержанные за шпионаж на Урале признались в передаче чертежей СБУ

Супругов задержали по обвинению в шпионаже на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Они признались, что передали чертежи украинским спецслужбам.

По словам женщины, вознаграждение составило около 100 тысяч рублей.

Пару обвиняют в государственной измене. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ ранее предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, передает «Радиоточка НСН».

