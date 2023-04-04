Задержанные за шпионаж на Урале признались в передаче чертежей СБУ
Задержанная в Свердловской области супружеская пара призналась в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Супругов задержали по обвинению в шпионаже на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Они признались, что передали чертежи украинским спецслужбам.
По словам женщины, вознаграждение составило около 100 тысяч рублей.
Пару обвиняют в государственной измене. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
ФСБ ранее предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru