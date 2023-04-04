СМИ: ФСБ задержала супружескую пару за шпионаж в пользу Украины

Федеральная служба безопасности задержала мужчину и женщину за шпионаж в интересах Киева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Свердловской области.

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Супругов подозревают в шпионаже на оборонно-промышленном предприятии в Нижнем Тагиле. Их арестовали по статье «госизмена».

По обвинению в шпионаже на предприятиях Урала Лефортовский суд Москвы ранее арестовал журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он будет находиться под стражей до 29 мая 2023 года.

После убийства военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) власти Украины будут и дальше организовывать теракты в России, заявил «Радиоточке НСН» член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

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ФОТО: РИА Новости
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