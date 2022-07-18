Задержана экс-сотрудница Первого канала Овсянникова

Об этом женщина заявила в своих социальных сетях.

Ранее Овсянникова, которая после своей акции стала сотрудницей издания Die Welt, заявила, что в Германии ей приходится очень тяжело и она намерена вернуться в Россию.

Женщина ворвалась в прямой эфир Первого канала с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине. Останкинский суд Москвы зарегистрировал составленный на неё протокол о действиях, направленных на дискредитацию российских военных.

