Задержана экс-сотрудница Первого канала Овсянникова

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшую сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову, сообщает телеканал «360».

СМИ: экс-сотрудница «Первого канала» Овсянникова попала в базу «Миротворца»

Об этом женщина заявила в своих социальных сетях.

Ранее Овсянникова, которая после своей акции стала сотрудницей издания Die Welt, заявила, что в Германии ей приходится очень тяжело и она намерена вернуться в Россию.

Женщина ворвалась в прямой эфир Первого канала с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине. Останкинский суд Москвы зарегистрировал составленный на неё протокол о действиях, направленных на дискредитацию российских военных.

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