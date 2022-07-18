Задержана экс-сотрудница Первого канала Овсянникова
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшую сотрудницу Первого канала Марию Овсянникову, сообщает телеканал «360».
Об этом женщина заявила в своих социальных сетях.
Ранее Овсянникова, которая после своей акции стала сотрудницей издания Die Welt, заявила, что в Германии ей приходится очень тяжело и она намерена вернуться в Россию.
Женщина ворвалась в прямой эфир Первого канала с плакатом с лозунгом против спецоперации РФ на Украине. Останкинский суд Москвы зарегистрировал составленный на неё протокол о действиях, направленных на дискредитацию российских военных.
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