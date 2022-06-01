СМИ: экс-сотрудница «Первого канала» Овсянникова попала в базу «Миротворца»
Марина Овсянникова, ворвавшаяся в прямой эфир «Первого канала» с плакатом против спецоперации РФ на Украине, попала в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
Портал, который известен скандальными публикациями с данными журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, вменяет ей «участие в информационно-пропагандистских спецоперациях кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию».
Ранее Овсянникова, которая после своей акции стала сотрудницей издания Die Welt, заявила, что в Германии ей приходится очень тяжело и она намерена вернуться в Россию.
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