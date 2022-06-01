СМИ: экс-сотрудница «Первого канала» Овсянникова попала в базу «Миротворца»

Портал, который известен скандальными публикациями с данными журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, вменяет ей «участие в информационно-пропагандистских спецоперациях кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию».

Ранее Овсянникова, которая после своей акции стала сотрудницей издания Die Welt, заявила, что в Германии ей приходится очень тяжело и она намерена вернуться в Россию.