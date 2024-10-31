«Задача с конца»: В отрасли не поверили в строительство дорожек для СИМ к 2031 году

Завершение строительства инфраструктуры для передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) к 2031 году зависит от политической воли и финансирования, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в разговоре с НСН. По ее данным, строительство такой инфраструктуры – это «первая задача с конца».

Ранее сообщалось, что в 2031 году пользователям электросамокатов могут запретить ездить по тротуарам. К этому времени власти планируют организовать специальную инфраструктуру для их передвижения. По данным источника, владельцем таких транспортных средств разрешат ездить, например, по велосипедным дорожкам. Эрдман усомнилась в реализации инициативы к этому времени.