«Задача с конца»: В отрасли не поверили в строительство дорожек для СИМ к 2031 году
Строительство инфраструктуры для передвижения на электросамокатах подразумевает под собой огромный объем финансирования, отметила в эфире НСН Ксения Эрдман.
Завершение строительства инфраструктуры для передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) к 2031 году зависит от политической воли и финансирования, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в разговоре с НСН. По ее данным, строительство такой инфраструктуры – это «первая задача с конца».
Ранее сообщалось, что в 2031 году пользователям электросамокатов могут запретить ездить по тротуарам. К этому времени власти планируют организовать специальную инфраструктуру для их передвижения. По данным источника, владельцем таких транспортных средств разрешат ездить, например, по велосипедным дорожкам. Эрдман усомнилась в реализации инициативы к этому времени.
«Всем участникам рынка и пользователям очень хочется в это верить. Но до 2031 года осталось чуть больше шести лет. И, как мне кажется, строительство велодорожек зависит от двух глобальных факторов – от политической воли и от финансирования. Я очень много езжу по муниципалитетам... Мы, естественно, говорим на эту тему довольно подробно. Основа безопасности всех участников дорожного движения – это, конечно, разделение потоков. Оно невозможно без строительства инфраструктуры. Коллеги на местах вполне честно говорят, что строительство инфраструктуры на данный момент – это первая приоритетная задача с конца. Но возможно, появится какое-то понятное финансирование. Возможно, это будет проект, связанный с государственно-частным партнерством… Вариантов довольно много», – сказала Эрдман.
В свою очередь председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН указал, что если инфраструктуру для электросамокатов не успеют сделать к 2031 году, то реализацию решения просто перенесут, как делали и раньше.
«Конечно, для самокатчиков, как и для велосипедистов, должны быть сделаны специальные дорожки. У каждого участника дорожного движения должна быть своя территория. У автомобилистов – проезжая часть, у пешеходов – тротуары и зебры, у велосипедистов, самокатчиков и всех остальных – свои дорожки. Это идеальный вариант. Если они не успеют к этому времени сделать, они просто это решение перенесут, так уже бывало неоднократно. Но вообще, в принципе, подход я считаю правильным. Совершенно не приветствую их на тротуарах, а на проезжей части они создают еще более страшные ситуации и для себя, и для автомобилистов. Если еще наезды на пешеходов не так часты, то на проезжей части ДТП будет очень много с их участием», – сказал он.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН отмечал, что для того чтобы снизить аварийность на пешеходных зонах, необходимо ограничить движение средств индивидуальной мобильности в неблагоприятную погоду и зимой, передает «Радиоточка НСН».
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