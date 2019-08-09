Заслуженный учитель против стандартизации школьной формы в России

«Я считаю, что время не то. У меня [в школе] форма лет 30 уже, и когда никто ее не требовал, джемпер с эмблемой школы. Она как-то и дисциплинирует, и нивелирует некоторые вольности, потому что это офисный вид и ребята привыкли. Но зачем опять все эти вещи? В каждой школе есть традиция определенная, есть школы, которые вообще не приемлют никакой формы, кстати, имеют право, нигде это не записано ни в каком законе. Я-то за форму, но опять говорю, что это наша попытка все стандартизировать, выработать стандарты, приведет к тому, что все это вздорожает бесконечно, потому что она же не бесплатно выдается. Те родители, у которых сложности с финансами, вынуждены будут вообще.. Это опять социальная напряженность. Я педагогически за форму, но против унификации. Мы это проходили уже. Почему все надо стандартизировать? Я не понимаю», — сказал заслуженный учитель.

Ранее социологи выяснили, что треть россиян поддерживает идею единой школьной формы. Такие данные предоставили специалисты проекта Mail.ru «Дети». Исследование также показало, что более 70% российских родителей поддержали наличие обязательного дресс-кода в школах. Около 65% детей респондентов и так учатся в школах, где школьная форма является обязательной. Еще 60% опрошенных рассказали, что в их учебном заведении введен дресс-код. Опрос также показал, что 43% родителей уверены, что детям следует придерживать в одежде строгого стиля или сочетания цветов «белый верх — черный низ».

