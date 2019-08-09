Заслуженный учитель против стандартизации школьной формы в России
Директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН поддержал школьную форму, но раскритиковал идею ее стандартизации.
В России к 2020 году может появиться предварительный национальный стандарт на школьную форму. Как пишут «Известия», об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В разрабатываемом документе планируют прописать требования к прочности и стойкости материалов, а также указать воздухопроницаемость ткани и подкладки, из которых будут сшиты школьные костюмы. По словам Мантурова, новые стандарты позволят избежать «эффекта скафандра», когда даже качественные ткани не могут сделать одежду безопаснее при использовании подкладки из синтетики.
В эфире НСН Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург выступил против стандартизации школьной формы (слушайте аудио).
«Я считаю, что время не то. У меня [в школе] форма лет 30 уже, и когда никто ее не требовал, джемпер с эмблемой школы. Она как-то и дисциплинирует, и нивелирует некоторые вольности, потому что это офисный вид и ребята привыкли. Но зачем опять все эти вещи? В каждой школе есть традиция определенная, есть школы, которые вообще не приемлют никакой формы, кстати, имеют право, нигде это не записано ни в каком законе. Я-то за форму, но опять говорю, что это наша попытка все стандартизировать, выработать стандарты, приведет к тому, что все это вздорожает бесконечно, потому что она же не бесплатно выдается. Те родители, у которых сложности с финансами, вынуждены будут вообще.. Это опять социальная напряженность. Я педагогически за форму, но против унификации. Мы это проходили уже. Почему все надо стандартизировать? Я не понимаю», — сказал заслуженный учитель.
Ранее социологи выяснили, что треть россиян поддерживает идею единой школьной формы. Такие данные предоставили специалисты проекта Mail.ru «Дети». Исследование также показало, что более 70% российских родителей поддержали наличие обязательного дресс-кода в школах. Около 65% детей респондентов и так учатся в школах, где школьная форма является обязательной. Еще 60% опрошенных рассказали, что в их учебном заведении введен дресс-код. Опрос также показал, что 43% родителей уверены, что детям следует придерживать в одежде строгого стиля или сочетания цветов «белый верх — черный низ».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Совфед намерен ужесточить закон о массовых мероприятиях
- Красное вино назвали бесполезным для сердца
- Трусливо и абсурдно. В Раде назвали Россию «воюющей стороной» из-за Крыма
- Экс-президент Киргизии угодил в СИЗО
- Медведев заявил, что свой лимит на революции Бишкек уже исчерпал