Зачем страховать жилье?
Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс в эфире НСН рассказал, какое жилье получит пострадавший от ЧС россиян после введения нового закона о страховании жилья.
В России вступил в силу зaкон о стрaховaнии жилья от чрезвычaйных ситуaций — пожaров, нaводнений и урaгaнов. Отмечaется, что пилотными для прогрaммы стaнут 14 регионов стрaны: Московскaя облaсть, Сaнкт-Петербург, Ленингрaдскaя, Тверскaя, Свердловскaя, Тюменскaя, Новосибирскaя, Белгородскaя и Омскaя облaсти, a тaкже Зaбaйкaлье, Пермский, Крaсноярский, Крaснодaрский и Хaбaровский крaя.
По предвaрительным рaсчетaм Всероссийского союзa стрaховщиков (ВСС), ценa стрaховки только от ЧС состaвит около 300-350 рублей в год, a вкупе с бытовыми рискaми — приблизительно 1,8-2,4 тысячи в год. Оплaтить ее можно будет, в чaстности, через квитaнции ЖКХ, уточняют Известия.
Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс в интервью НСН оценил обязательные и дополнительные условия страхования жилья. Эксперт также пояснил, в каких случаях граждане по-прежнему смогут рассчитывать не на страховую компанию, а на государство при потере жилья в случае ЧС.
«Конституция, безусловно, предусматривает ответственность государства, если человек потеряет жилье. Ему будет предоставляться жилье, если он не застраховался – жилье социального найма: общежитие или нечто подобное – его нельзя будет приватизировать. Что касается резервных фондов – президентского, правительственного – они, конечно, останутся, и людям будут помогать.
Государство не безбрежно. Оно мощное, сильное. Но его бюджет складывается из наших налогов. И если граждане, которые не страхуют свое жилье, каждый год будут заливаться или строиться в местах с высоким риском подтопления, пожаров и др., то все остальные за них будут продолжать платить. Во всем мире люди страхуют жилье, чтобы в случае неприятностей его самостоятельно восстанавливать, а не ожидать, что бюджет за всех заплатит», - отметил эксперт.
Игорь Юргенс оценил предстоящие расходы граждан на страхование жилья и пояснил, как их будут распределять в масштабах страны.
«95 процентов из ежегодной оплаты страховки от ЧС уходит в Национальную перестраховочную компанию. Это государственный перестраховщик. Он собирает средства и путем создания солидарного тарифа (с учетом оплаты рисков на территории, которая и очень редко попадает в ЧС, и наоборот) формируется фонд, который можно будет направлять в регионы, где часто происходят наводнения, землетрясения и пожары. Все остальные виды страхования жилья будут нуждаться в солидарных расходах с губернскими бюджетами. Исходя из того, что не все регионы обладают достаточными средствами, являются дотационными субъектами, посмотрим, как проект будет развиваться на основе работы в 14 регионах», - пояснил собеседник НСН.
Юргенс также заявил, что оформление страховки жилья от ЧС и бытовых рисков не должно лечь на плечи граждан – это забота властей и страховых компаний.
Ранее Игорь Юргенс в эфире НСН поддержал идею Минфина исключить пьяное вождение из цены полиса ОСАГО.
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