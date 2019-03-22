Страховщики поддержали идею исключить пьяное вождение из цены ОСАГО

Минфин РФ исключил из списка факторов, которые могут повлиять на стоимость полиса ОСАГО, наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Алексея Моисеева. По его словам, за повторное «пьяное» вождение предусматривается уголовная ответственность, поэтому штрафы за эту провинность исключили из списка факторов, в котором значатся только административные правонарушения.
Президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс в эфире НСН назвал решение Минфина логичным и отметил, что к увеличению случаев вождения в нетрезвом виде это не приведет.
Напомним, что возможная реформа ОСАГО обсуждается на протяжении уже нескольких лет. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев допустил, что Минфин внесет законопроект о тарификации ОСАГО на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию парламента.