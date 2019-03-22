Страховщики поддержали идею исключить пьяное вождение из цены ОСАГО

Президент Всероссийского союза автостраховщиков рассказал НСН, почему решение Минфина не приведет к росту числа случаев вождения в нетрезвом виде.

Минфин РФ исключил из списка факторов, которые могут повлиять на стоимость полиса ОСАГО, наказание за неоднократное вождение в нетрезвом виде, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра финансов Алексея Моисеева. По его словам, за повторное «пьяное» вождение предусматривается уголовная ответственность, поэтому штрафы за эту провинность исключили из списка факторов, в котором значатся только административные правонарушения.

Президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс в эфире НСН назвал решение Минфина логичным и отметил, что к увеличению случаев вождения в нетрезвом виде это не приведет.

«Все равно и в правилах, и в новых тарифах по ОСАГО в пакете, вносимом Минфином в Госдуму, есть термин агрессивное вождение, который предусматривает соответствующее увеличение тарифов по ОСАГО. Поскольку это все административные составы и Минфин, и законодатели считают, что наказывать дважды, причем второй раз уже уголовно, с тюремным сроком, за одно и то же, не рационально. Никаким образом это серьезно не скажется на реформе ОСАГО и их тарифах. Безусловно, предусмотрены очень жесткие наказания за вождение в пьяном виде, вплоть до тюремного заключения, поэтому никто расслабляться не собирается», — сказал Игорь Юргенс.Напомним, что возможная реформа ОСАГО обсуждается на протяжении уже нескольких лет. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев допустил, что Минфин внесет законопроект о тарификации ОСАГО на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию парламента.