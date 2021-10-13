«Зачем поднимать накал?» В полиции оценили передачу снимков с портала mos.ru
Глава московского профсоюза полиции подчеркнул, что фотографии для системы распознавания лиц должны передаваться только с разрешения пользователей.
Фотографии и другие персональные данные должны передаваться только с согласия пользователей, заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что снимки пользователей с портала mos.ru будут переданы в столичное МВД.
«Когда человек регистрируется на mos.ru, он дает свое согласие на обработку его персональных данных. А вот что подразумевается под обработкой, надо разбираться. Если там нет пункта о передаче данных, тогда надо спрашивать разрешение, можно ли мою «физиономию» куда-то передать. Если правительство Москвы так сделает, если данные будут передавать только с согласия человека, то проблем никаких не будет. И люди не будут так возбуждаться на эту тему – зачем лишний раз поднимать накал в российском обществе. Он спросил: я согласен, никого там не боюсь - пускай; или я не согласен – тогда нет. Это был бы самый оптимальный вариант», - отметил Пашкин.
Он рассказал, что система видеофиксации оказывает большую помощь оперативникам, правда не все камеры соответствуют задачам, поставленным перед полицией.
«Около 80% преступлений, совершаемых на улицах, раскрываются с помощью средств видеофиксации. Это очень большой процент. И фактически опера разучились работать с агентурой и прочими методами. Как и всегда, есть и плюсы, и минусы. Хотя иногда агентурные данные бывают более качественные и позволяют предотвратить преступления. А здесь уже по совершенному преступлению приходится работать. Тем более, качественных камер, чтобы четко определить человека по походке, его осанке, необязательно по лицу, даже если он будет в маске или в капюшоне, немного», - посетовал глава московского профсоюза полиции.
Ранее на портале госзакупок появилась информация, что компания «Брайт софт» обязуется доработать портал mos.ru, в частности, обеспечить сохранение «эталонной фотографии из профиля пользователя» в системе Единого центра хранения данных столичного ГУ МВД, а также обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.
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