«Зачем поднимать накал?» В полиции оценили передачу снимков с портала mos.ru

В десяти школах Москвы запустят бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 для учащихся В столичных поликлиниках после капитального ремонта реализуется проект «Мой администратор» Почти 400 НКО уже подготовили заявки на конкурс «Москва – добрый город» Центр занятости «Моя карьера» проведет цикл лекций и консультаций по самозанятости и предпринимательству