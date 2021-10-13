Фото с портала mos.ru передадут полиции

Фотографии с московского портала госуслуг будут переданы полиции для системы распознавания лиц. Также планируется передача данных о смартфонах москвичей, передает «Коммерсант».

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Еще 5 октября на портале госзакупок появилась информация, что октября ГКУ «Информационный город» заключило контракт с пермской компанией «Брайт софт» на 236 миллионов рублей. Компания обязуется доработать портал mos.ru, в частности, обеспечить сохранение «эталонной фотографии из профиля пользователя» в системе Единого центра хранения данных столичного ГУ МВД, а также обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

При этом в самом департаменте информационных технологий не смогли ответить, зачем фотографии пользователей будут передаваться в систему распознавания лиц, а также - из каких сервисов они будут подгружаться.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:ПолицияМосква
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