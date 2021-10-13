Фото с портала mos.ru передадут полиции
Фотографии с московского портала госуслуг будут переданы полиции для системы распознавания лиц. Также планируется передача данных о смартфонах москвичей, передает «Коммерсант».
Еще 5 октября на портале госзакупок появилась информация, что октября ГКУ «Информационный город» заключило контракт с пермской компанией «Брайт софт» на 236 миллионов рублей. Компания обязуется доработать портал mos.ru, в частности, обеспечить сохранение «эталонной фотографии из профиля пользователя» в системе Единого центра хранения данных столичного ГУ МВД, а также обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.
При этом в самом департаменте информационных технологий не смогли ответить, зачем фотографии пользователей будут передаваться в систему распознавания лиц, а также - из каких сервисов они будут подгружаться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- В Екатеринбурге арестованы трое обвиняемых в изнасиловании школьниц
- ФСБ и МВД России разрешат блокировать денежные переводы без решения суда
- Самарский губернатор заявил об угрозе локдауна из-за ситуации с коронавирусом
- Фото с портала mos.ru передадут полиции
- В Москве появится новый инструмент борьбы с нарушителями ПДД
- В Свердловской области введут систему QR-кодов с 25 октября
- В России создадут новый ПЗРК повышенной дальности
- Коллекторы раскрыли статистику разводов среди взявших жильё в ипотеку
- В МЭА спрогнозировали рост спроса на нефть до докризисного уровня к 2023 году
- Следственный комитет завершил расследование дела о торговле детьми в Красноярске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru