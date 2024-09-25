«Зачем огород городить?»: Глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России
Вопрос распространения идеологии чайлдфри в России нуждается в изучении. Об этом заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, усомнившись что в этом случае необходимо законодательное регулирование.
«Действительно ли в общественной среде, в интернет-среде мощность этого движения такова, что оказывает влияние на состояние умов в обществе? Я в этом не уверен. Если слабы, то зачем огород городить?», — цитирует Фадеева пресс-служба СПЧ.
По его мнению, поддержать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри можно будет только в том случае, если депутаты Госдумы смогут доказательства сильное влияния движения на россиян.
Ранее депутат Ксения Горячева допустила, что законопроект о введении наказания за пропаганду движения чайлдфри может создать дополнительные проблемы, так как его критерии размыты. По ее словам, нельзя наказывать людей за личную позицию в вопросе рождения детей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru