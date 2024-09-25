«Зачем огород городить?»: Глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России

«Действительно ли в общественной среде, в интернет-среде мощность этого движения такова, что оказывает влияние на состояние умов в обществе? Я в этом не уверен. Если слабы, то зачем огород городить?», — цитирует Фадеева пресс-служба СПЧ.

По его мнению, поддержать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри можно будет только в том случае, если депутаты Госдумы смогут доказательства сильное влияния движения на россиян.

Ранее депутат Ксения Горячева допустила, что законопроект о введении наказания за пропаганду движения чайлдфри может создать дополнительные проблемы, так как его критерии размыты. По ее словам, нельзя наказывать людей за личную позицию в вопросе рождения детей, передает «Радиоточка НСН».

