Волынец назвала пропаганду чайлдфри угрозой демографической безопасности России

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец назвала пропаганду чайлдфри угрозой демографической безопасности России.

В Госдуму 24 сентября внесут законопроект о запрете движения чайлдфри
«Пропаганда чайлдфри представляет угрозу национальной безопасности России, именно демографической безопасности. <...>Конечно же, речь не идет о преследовании тех, кто не хочет иметь детей по каким-то причинам. То есть государство не заставляет никого рожать и не собирается этого делать», - заявила Волынец в беседе с RT.

Она подчеркнула, что пропаганда чайлдфри особо пагубно влияет на молодежь и детей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри, напоминает «Радиоточка НСН». По его словам, штрафы за пропаганду идеологии чайлдфри составят до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юрлиц.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ДетиСемьяИрина Волынец

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