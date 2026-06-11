С инициативой ввести возможность проведения полного дистанционного техосмотра автомобиля к министру транспорта Андрею Никитину обратились депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. В документе отмечается, что текущий вариант очной процедуры может занимать значительное время. Для прохождения процедуры гражданину нужно выбрать аккредитованный пункт технического осмотра, доставить туда транспортное средство, дождаться проверки и получить диагностическую карту. Это процедура особенно усложнена для жителей небольших населенных пунктов, сельских территорий и удаленных районов, особенно если ближайший пункт технического осмотра находится в другом муниципальном образовании.

Пархоменко одобрил это предложение, однако подчеркнул, что необходимо учитывать много нюансов.

«С одной стороны, техосмотр надо как-то упрощать. С другой стороны, государство не должно делать резких движений, в плане полной отмены, потому что в сфере техосмотра работает много людей, экспертов, испытателей. Это целая инфраструктура, и она тоже не должна остаться без работы. А удаленный осмотр — это выход, все-таки мы живем в эпоху цифровых технологий. Инициатива интересная, но надо смотреть детали, нюансы, как это будет. Потому что в целом по внесению изменений в конструкцию такая практика уже несколько лет работает. И работает плюс-минус положительно. Конечно, нужно оставлять надзор за тем, как это будет производиться. Но у нас он и сейчас есть», — поделился мнением собеседник НСН.