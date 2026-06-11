Без резких движений: Как дистанционный техосмотр упростит жизнь россиян
Техосмотр нужно упростить, и введение возможности проходить его дистанционно — хорошее решение, заявил НСН Юрий Пархоменко.
Полная отмена техосмотра лишит работы целую отрасль, однако эта процедура требует упрощения, поэтому внедрение возможности проходить его онлайн является хорошим компромиссом, рассказал НСН генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
С инициативой ввести возможность проведения полного дистанционного техосмотра автомобиля к министру транспорта Андрею Никитину обратились депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. В документе отмечается, что текущий вариант очной процедуры может занимать значительное время. Для прохождения процедуры гражданину нужно выбрать аккредитованный пункт технического осмотра, доставить туда транспортное средство, дождаться проверки и получить диагностическую карту. Это процедура особенно усложнена для жителей небольших населенных пунктов, сельских территорий и удаленных районов, особенно если ближайший пункт технического осмотра находится в другом муниципальном образовании.
Пархоменко одобрил это предложение, однако подчеркнул, что необходимо учитывать много нюансов.
«С одной стороны, техосмотр надо как-то упрощать. С другой стороны, государство не должно делать резких движений, в плане полной отмены, потому что в сфере техосмотра работает много людей, экспертов, испытателей. Это целая инфраструктура, и она тоже не должна остаться без работы. А удаленный осмотр — это выход, все-таки мы живем в эпоху цифровых технологий. Инициатива интересная, но надо смотреть детали, нюансы, как это будет. Потому что в целом по внесению изменений в конструкцию такая практика уже несколько лет работает. И работает плюс-минус положительно. Конечно, нужно оставлять надзор за тем, как это будет производиться. Но у нас он и сейчас есть», — поделился мнением собеседник НСН.
Он отметил, что в техническом плане онлайн-техосмотр осуществить вполне реально.
«У нас автосервисов гораздо больше, чем пунктов техосмотров. А в большинстве пунктов автосервисов есть все диагностическое оборудование, даже тормозные стенды. Если это не гараж, а нормальный автосервис, который имеет соответствующие коды услуг по техническому обслуживанию и ремонту, то прежде чем отремонтированный автомобиль выпустить, он его должен диагностировать. Действительно все технологии есть. Тем более, у нас есть видеофиксация прохождения техосмотра, все эти файлы фиксируются, хранятся в архиве, есть соответствующие требования. Если даже кто-то где-то нахулиганил, это легко проверить. И большинство профессиональных участников рынка знают прекрасно, что есть мера ответственности, штрафы немаленькие. Надо пробовать», — уточнил Пархоменко.
При этом, по мнению эксперта, такая услуга вряд ли сильно снизит стоимость процедуры из-за сложной экономической ситуации в мире в целом.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр высказывал НСН противоположную идею. Он считает, что необходимо вернуть обязательный техосмотр для всех автомобилей, и это позволит стабилизировать цены на услугу.
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