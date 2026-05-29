Автомобилисты раскритиковали Минтранс за предложение навести порядок с парковкой
В городе должна существовать не только платная парковка, заявил НСН Виктор Похмелкин.
Автомобилистам должен быть предоставлен выбор между платной и бесплатной альтернативой, пускай это и приводит к переполненности парковок, рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН.
Минтранс предложил обязать регионы обеспечить гражданам право оплачивать парковку «альтернативными способами», если безналичная оплата или мобильное приложение недоступны. Кроме того, ведомство критически оценивает состояние существующих парковок, которые, по его мнению, создаются без учета транспортной ситуации, что приводит к «хаотичному паркованию». Похмелкин не согласился с таким мнением.
«Что касается расширения парковочных зон, то сложно сказать, как это будет реализовано. Должна быть система с платными и бесплатными парковками, но платные — это вынужденная мера, а не способ пополнить бюджет любой ценой. У них должна быть не такая комфортная, но бесплатная альтернатива. Пусть там будет перегруз, но это должно быть. К тому же, сейчас в условиях перебоев с интернетом не всегда можно оплатить современными средствами, поэтому должна оставаться возможность рассчитаться, в том числе и наличными», — подчеркнул он.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько объяснил НСН, что произойдет, если многодетным семьям увеличат парковочные места.
