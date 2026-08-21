Amazon случайно слил новый боевик с Джейсоном Стэйтемом
Новый боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом случайно оказался в открытом доступе. Как пишет Deadline, причиной стала ошибка, допущенная стриминговым сервисом Amazon Prime Video.
Сообщается, что фильм в течение нескольких часов был доступен полностью и в хорошем качестве на странице с трейлерами. Пользователи стали делиться этой радостной новостью в соцсетях, а пираты воспользовались оплошностью сервиса и распространили ленту в сети.
Отмечается, что партнёры Amazon Prime Video, в том числе студия Lionsgate, оказались в ярости, назвав случившееся катастрофой и «мультимиллионной проблемой» для сервиса.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил «Радиоточке НСН», что фильм «Человек-паук: Новый день» ждёт успех в теневом прокате.
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