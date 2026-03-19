Отдохнуть месяц и более могут врачи, космонавты, те, кто работает с химическим оружием и пилоты. Об этом НСН рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

Каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца – об этом свидетельствуют результаты опроса на портале Superjob.ru. Так, в качестве идеального отпуска короткие периоды нравятся немногим: 10 дней предпочли бы отдыхать только 5% участников опроса, 31% респондентов назвал идеальным отдыхом четыре недели, а каждый четвертый (24%) — больше месяца. Лоикова раскрыла, какие профессии могут позволить себе отдых длиной в месяц и более.

«У нас дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются за опасные условия труда, а также тем, кто работает в «секретке». Это также касается тех, кто работает в условиях Крайнего Севера или на приравненных к нему местностях. К примеру, в Якутии или на Камчатке - это еще 24 дня дополнительно к отпуску. Сюда же входят космонавты и кандидаты в космонавты: им положен основной оплачиваемый отпуск 45 суток в год. А тем, кто уже летал в космос, еще дополнительно оплачивают отдых в течение 30 суток, итого получается 75 дней. У пилотов гражданской авиации отпуск зависит от часов налета в год. Там может доходить до 36 дополнительных дней к отпуску, если он налетал 500 часов, так что максимально возможный отпуск у них - 70 календарных дней. У нас есть категория некоторых медицинских работников, которым предоставляют три дополнительных дня отпуска. Врачам, которые оказывают психиатрическую помощь, идет дополнительно от 14 до 35 дней к отпуску в зависимости от должности и категории. Максимально они могут отдохнуть 63 дня. У специалистов, которые работают с химическим оружием, 49 или 56 дней отпуска. Учителям положено два основных отпуска: 42 дня и 56 дней», - рассказала она.