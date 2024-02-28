«Не смогли угнаться»: Почему Apple отказалась от производства автомобилей

«В этом направлении работали очень многие неавтомобильные компании, в том числе, связанные с электроникой, с компьютерной техникой. Многие посмотрели и отказались от этой затеи. Кто-то решил, что это не их тема, как в свое время Джеймс Дайсон, кто-то понял, что не потянет. На сегодняшний день из тех проектов, которые заявлялись компаниями, напрямую не связанными с автомобилями, только Huawei выпустил две модели автомобиля. Sony тоже собиралась работать в этом направлении, но совершенно непонятно, что там с их проектом, несколько раз переносились сроки. Видимо, в Apple тоже решили, что не надо этим заниматься, что надо продавать компаниям, которые будут делать электромобили, какие-то свои решения в области IT», — сказал Моржаретто.

Собеседник НСН подчеркнул, что Apple не смогла угнаться за технологиями, поскольку производство автомобилей — новое направление для корпорации.

«У каждой крупной компании есть удачные и неудачные проекты. Во-первых, Apple сложно угнаться за теми компаниями, которые вложили миллиарды в конкретное направление и занимаются только этим. Во-вторых, в этом направлении потрясающая конкуренция. В-третьих, пришло понимание, что электромобиль — это интересно, но явно не “наше все”. За последние пару месяцев многие крупные компании (в частности, BMW, Mercedes, Toyota) заявили, что они не отказываются от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, хотя раньше отказывались» — заявил автоэксперт.

В заключение Моржаретто усомнился в том, что Apple вернется к идее выпускать автомобили.

«Думаю, что смысла нет и не будет, если только они не ворвутся первыми в какое-то новое направление. Быть пятыми или пятьдесят пятыми для них, видимо, не годится», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Apple планирует выпустить бюджетную версию гарнитуры Vision Pro.

