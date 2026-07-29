Забыли про торф? Почему Минприроды поменяло противопожарные правила
Новый приказ поможет точнее бороться с возгораниями, заявил НСН Григорий Куксин.
Минприроды периодически обновляет документы, чтобы выработать самую надежную защиту от лесных пожаров, но ведомство забывает про один тип местности, рассказал НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Минприроды собирается повысить точность прогнозирования лесных пожаров и улучшить эффективность противопожарных работ с помощью нового ведомственного приказа. Вступивший в силу документ ввел новую систему классификации пожарной опасности для каждого из 42 лесных районов России. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Куксина не удивили перемены.
«Честно говоря, принципиальных отличий там нет. У нас раз в 10 лет такие документы обновляются. Их стараются сделать лучше и точнее, но концепция определения пожарной опасности остается прежней. Раньше она была чуть более простая, а сейчас ее сделали точнее с большим учетом региональных особенностей. Например, сухой молодой сосновый лес загорится от какого-то источника огня намного легче, чем какой-нибудь мокрый ельник или заросли черной ольхи, которые торчат из воды. Вторая составляющая — это погода. Если идет дождь, то даже сухой лес плохо загорится, а если засуха и жара, то почти любой может вспыхнуть легко. Это необходимо учитывать, чтобы присудить класс пожарной опасности и организовать патрулирование», — отметил он.
Куксин добавил, что один аспект так и остался вне поля зрения Минприроды.
«К сожалению, некоторые вещи все равно остаются не идеальными. Например, в Подмосковье все время все переживают из-за торфяных пожаров. Для них методики и приказы не отражают всю ситуацию до конца. В обычных условиях болотные леса горят намного хуже, поэтому они считаются четвертым-пятым классом пожарной опасности. В связи с этим, их обходят стороной маршруты патрулирования и могут уделять меньше внимания таким районам. Но мы помним, что в экстремально сухие года, как в 2002 и 2010-м, именно эти места и нуждаются в самом пристальном внимании. Потому что если там загорится, то тушить будет очень трудно. В новом приказе болотные и торфяные почвы остались за рамками», — указал он.
Ранее Куксин раскрыл НСН, кто виноват в лесных пожарах в России.
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