В ФНС рассказали, сколько россиян воспользовались новой семейной выплатой

Егоров отметил, что в этом году ставка НДФЛ у многодетных родителей снижена до 6%. По словам главы ФНС, взаимодействие по семейной налоговой выплате идет очень быстро.

«Буквально в несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят и которые мы отдаем Социальному фонду. И уже сегодня - это 3,4 млн граждан», - отметил Егоров.

В России с 1 июня стартовал прием заявок на ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. На такую меру поддержки могут рассчитывать россияне с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума в регионе.

