«Руками, как в XIX веке»: Россиянам раскрыли правду о лесных пожарах
Григорий Куксин заявил НСН, что, несмотря на появление беспилотников с тепловизорами и спутниковых систем, в РФ по-прежнему есть зоны, где невозможно тушить пожары, а сам процесс происходит почти в ручную.
Снизить количество рукотворных пожаров поможет только активная просветительская работа и пожарных, и учителей, и журналистов, так как большинство людей все еще уверены, что пожары происходят из-за жары и ветра. Об этом НСН рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
В Красноярском крае 2 мая задержали человека, который буквально за несколько секунд сжег 17 га тайги, пишет Рен ТВ. Мужчина выпустил сразу три сигнальные ракеты со знаменитой видовой площадки «Есаульская петля». Куксин раскрыл, как бороться с такими ужасающими случаями беспечности.
«У нас нет культуры нормального отдыха, обращения с огнем, так, чтобы это не стало причиной пожара. Довольно важно, что недавно снова появилось понятие лесопожарной пропаганды и обучения населения в законодательстве. Теперь у лесных пожарных служб есть легальная возможность этим заниматься. По данным многих опросов, большинство россиян не связывают свои действия с возникновением лесного пожара и считают, что это происходит от солнца, от ветра. При том, что 9 из 10 пожаров возникает из-за людей. Дополнительно у нас огромная беда с поджогами травы сейчас, в весенний период, потому что большинство людей, которые поджигают траву, считают, что это полезно. Здесь должны включаться все: и общественные организации, и учителя, и родители, и журналисты», - рассказал он.
Также Куксин раскрыл, что в период, когда действует противопожарный режим, штрафы очень заметные. Также за пожар с последствиями грозит уголовное дело.
«Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах начинается для физлица от 40 тысяч рублей. И помимо этого может быть взыскан ущерб или уголовное дело. Что касается техники для тушения и обнаружения, то в регионах ее катастрофически не хватает. По-прежнему очень много российских лесов остаются вообще без охраны. Это так называемые «зоны контроля», где мы просто экономически не можем себе позволить тушить пожары и обнаруживаем их только из космоса. У нас почти половина российских лесов относится к таким зонам.
При этом собеседник НСН констатировал, что пожарным все еще не хватает специализированной техники для тушения и они все еще пользуются методами прошлого века.
«Тушим мы по-прежнему в основном мотыгами, лопатами, бензопилами, зажигательными аппаратами для встречного обжига, как и в конце XIX века. Но кое-что появляется. Это спутниковый мониторинг, беспилотники с тепловизорами. Ну и наземная техника пока оставляет желать лучшего. Появляются вездеходы, квадроциклы, но медленно. Все равно огромная тяжелая работа приходится на ручной труд», - уточнил он.
Ранее Куксин заявил НСН, что весной в зоне риска по пожарам будут прежде всего регионы, где много пространства с сухой растительностью, поэтому туда относятся Амурская область, Забайкалье и Приморье.
