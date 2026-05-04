Снизить количество рукотворных пожаров поможет только активная просветительская работа и пожарных, и учителей, и журналистов, так как большинство людей все еще уверены, что пожары происходят из-за жары и ветра. Об этом НСН рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

В Красноярском крае 2 мая задержали человека, который буквально за несколько секунд сжег 17 га тайги, пишет Рен ТВ. Мужчина выпустил сразу три сигнальные ракеты со знаменитой видовой площадки «Есаульская петля». Куксин раскрыл, как бороться с такими ужасающими случаями беспечности.

«У нас нет культуры нормального отдыха, обращения с огнем, так, чтобы это не стало причиной пожара. Довольно важно, что недавно снова появилось понятие лесопожарной пропаганды и обучения населения в законодательстве. Теперь у лесных пожарных служб есть легальная возможность этим заниматься. По данным многих опросов, большинство россиян не связывают свои действия с возникновением лесного пожара и считают, что это происходит от солнца, от ветра. При том, что 9 из 10 пожаров возникает из-за людей. Дополнительно у нас огромная беда с поджогами травы сейчас, в весенний период, потому что большинство людей, которые поджигают траву, считают, что это полезно. Здесь должны включаться все: и общественные организации, и учителя, и родители, и журналисты», - рассказал он.