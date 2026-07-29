Трунов раскрыл, что должен включать страховой полис от атак БПЛА
Игорь Трунов заявил НСН, что сегодня страховщики могут уйти от выплат, так как нет единой нормы.
В страховом полисе недостаточно прописать падение беспилотника, нужно отдельно обговаривать теракт и умышленное уничтожение имущества, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Формируется противоречивая судебная практика, в договор со страховщиками включаются дроны и пожары, но если теракт не был указан, то это может быть «мимо». Поэтому некоторые страховые компании просто отказывают во возмещениях. Теракты, диверсии и умышленное уничтожение чужого имущества необходимо дополнительно указывать в договоре. В полисе недостаточно прописать падение беспилотника. Умышленное уничтожение имущества – это и взрыв, и пожар, но грань очень тонкая. Поэтому сегодня необходимо включать вводить единую норму, сейчас страховщик сам это все прописывает, есть лаг возможностей, чтобы уйти от выплат», - объяснил он.
Зафиксировано порядка 200 заявленных страховых случаев из-за атаки БПЛА, это довольно большие суммы возмещения, заявил руководитель Московского страхового агентства Артем Авадьяев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лантратова сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной
- Трунов раскрыл, что должен включать страховой полис от атак БПЛА
- В ФНС рассказали, сколько россиян воспользовались новой семейной выплатой
- Сотни заявок: Какие суммы выплатили страховые компании из-за атак БПЛА
- Забыли про торф? Почему Минприроды поменяло противопожарные правила
- Спрос колоссальный: Что страхуют россияне от риска атаки БПЛА
- Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Пермском крае
- В Госдуме заявили о праве граждан на возмещение убытков при атаке БПЛА
- «У нас все есть!»: Как увеличились сроки поставок запчастей для ремонта по ОСАГО
- Глава ФНС: Налоговые поступления в 2026 году выросли на 2,4 трлн рублей