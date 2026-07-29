В страховом полисе недостаточно прописать падение беспилотника, нужно отдельно обговаривать теракт и умышленное уничтожение имущества, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

«Формируется противоречивая судебная практика, в договор со страховщиками включаются дроны и пожары, но если теракт не был указан, то это может быть «мимо». Поэтому некоторые страховые компании просто отказывают во возмещениях. Теракты, диверсии и умышленное уничтожение чужого имущества необходимо дополнительно указывать в договоре. В полисе недостаточно прописать падение беспилотника. Умышленное уничтожение имущества – это и взрыв, и пожар, но грань очень тонкая. Поэтому сегодня необходимо включать вводить единую норму, сейчас страховщик сам это все прописывает, есть лаг возможностей, чтобы уйти от выплат», - объяснил он.

Зафиксировано порядка 200 заявленных страховых случаев из-за атаки БПЛА, это довольно большие суммы возмещения, заявил руководитель Московского страхового агентства Артем Авадьяев в пресс-центре НСН.



