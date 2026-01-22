В Госдуме ответили на вопрос об ограничении на фотосъемку пленарных заседаний

Корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев ранее рассказал, что фотографов перестали пускать на данный балкон, напоминает RT. В Госдуме пояснили, что теперь площадка «возвращается к изначальному режиму работы».

«Фотокорреспонденты по-прежнему могут проводить съёмку в других залах», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у нижней палаты парламента есть штатный фотограф, чьи снимки публикуются на официальном сайте.

Ранее парламентарий Анатолий Вассерман заявил «Радиоточке НСН», что фотографы могут выставить депутатов Госдумы перед выборами в неприглядном свете.

