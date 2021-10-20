Заболевший коронавирусом ведущий Первого канала рассказал о своём состоянии

Ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев заявил, ранее госпитализированный из-за коронавируса, заявил, что чувствует себя лучше, сообщает NEWS.ru.

По его словам, он проходит все положенные процедуры, к нему постепенно возвращается обоняние.

«Капельницы, забор крови, анализы. Всё, что полагается. Состояние лучше, чем было», - отметил Бабаев.

Некоторое время назад 45-летний телеведущий, ещё не сделавший прививку от коронавируса, пожаловался медикам на кашель, отдышку и повышенную температуру. Врачи диагностировали у Бабаева пневмонию, его состояние оценивали, как среднетяжёлое.

Ранее с коронавирусом был госпитализирован актёр Сергей Безруков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЛечениеГоспитализацияТелеведущийКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры