Заболевший коронавирусом ведущий Первого канала рассказал о своём состоянии
Ведущий программы «Доброе утро» на Первом канале Сергей Бабаев заявил, ранее госпитализированный из-за коронавируса, заявил, что чувствует себя лучше, сообщает NEWS.ru.
По его словам, он проходит все положенные процедуры, к нему постепенно возвращается обоняние.
«Капельницы, забор крови, анализы. Всё, что полагается. Состояние лучше, чем было», - отметил Бабаев.
Некоторое время назад 45-летний телеведущий, ещё не сделавший прививку от коронавируса, пожаловался медикам на кашель, отдышку и повышенную температуру. Врачи диагностировали у Бабаева пневмонию, его состояние оценивали, как среднетяжёлое.
Ранее с коронавирусом был госпитализирован актёр Сергей Безруков.
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