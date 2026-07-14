Роскосмос и NASA продлили работу МКС до 2030 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов во вторник, 14 июля, сообщил о договоренности с NASA о продолжении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом пишет издание «Известия».

Руководитель госкорпорации озвучил это решение на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» с орбитальной лабораторией. По его словам, стороны также намерены усилить координацию работы своих спутниковых группировок для минимизации рисков столкновений на орбите.