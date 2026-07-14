Роскосмос и NASA продлили работу МКС до 2030 года
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов во вторник, 14 июля, сообщил о договоренности с NASA о продолжении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом пишет издание «Известия».
Руководитель госкорпорации озвучил это решение на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» с орбитальной лабораторией. По его словам, стороны также намерены усилить координацию работы своих спутниковых группировок для минимизации рисков столкновений на орбите.
Инициатива наладить более тесное взаимодействие между космическими ведомствами исходила от американской стороны. Баканов при этом отметил, что в российской орбитальной группировке находятся сотни аппаратов, тогда как у зарубежных партнеров их число исчисляется тысячами.
Ракета с кораблем «Союз МС-29» стартовала с космодрома Байконур 14 июля и позже успешно пристыковалась к станции. Новая экспедиция продлится 261 сутки, а что предстоит сделать за это время, рассказала космонавт Анна Кикина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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