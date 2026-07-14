Роскосмос и NASA продлили работу МКС до 2030 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов во вторник, 14 июля, сообщил о договоренности с NASA о продолжении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом пишет издание «Известия».

Руководитель госкорпорации озвучил это решение на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» с орбитальной лабораторией. По его словам, стороны также намерены усилить координацию работы своих спутниковых группировок для минимизации рисков столкновений на орбите.

Замглавы «Роскосмоса» рассказал о будущем российских ракет

Инициатива наладить более тесное взаимодействие между космическими ведомствами исходила от американской стороны. Баканов при этом отметил, что в российской орбитальной группировке находятся сотни аппаратов, тогда как у зарубежных партнеров их число исчисляется тысячами.

Ракета с кораблем «Союз МС-29» стартовала с космодрома Байконур 14 июля и позже успешно пристыковалась к станции. Новая экспедиция продлится 261 сутки, а что предстоит сделать за это время, рассказала космонавт Анна Кикина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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