Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19

«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко», — написал актер на своей странице в Instagram.

Безруков добавил, что запланированные спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.

