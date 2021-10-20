Сергея Безрукова госпитализировали с COVID-19

Актер Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом.

Как сообщает Telegram-канал 112, 48-летнего артиста доставили в больницу с симптомами ОРВИ. Безруков подтвердил госпитализацию.

«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко», — написал актер на своей странице в Instagram.

Безруков добавил, что запланированные спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАктерыСергей Безруков
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