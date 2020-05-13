Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своем состоянии

Заразившийся коронавирусной инфекцией владелец московского ФК «Спартак» Леонид Федун рассказал о своем самочувствии. Как пишет РИА Новости, он заявил, что «пока чувствую себя не очень», подчеркнув, что его выпишут еще не скоро.

«Придется терпеть», - посетовал Леонид Федун.

Кроме того, он поблагодарил футболистов «Спартака», которые присылали ему ролик с поддержкой.

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко ранее рассказал о состоянии владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна, Как пишет РИА Новости, по словам Мутко, 64-летний функционер чувствует себя нормально.

«Я переписывался с Леонидом Арнольдовичем. Он рассчитывает через неделю выписаться из больницы», — заявил бывший президент РФС.