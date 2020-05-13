Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусной инфекцией владелец московского ФК «Спартак» Леонид Федун рассказал о своем самочувствии. Как пишет РИА Новости, он заявил, что «пока чувствую себя не очень», подчеркнув, что его выпишут еще не скоро.
«Придется терпеть», - посетовал Леонид Федун.
Кроме того, он поблагодарил футболистов «Спартака», которые присылали ему ролик с поддержкой.
Экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко ранее рассказал о состоянии владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна, Как пишет РИА Новости, по словам Мутко, 64-летний функционер чувствует себя нормально.
«Я переписывался с Леонидом Арнольдовичем. Он рассчитывает через неделю выписаться из больницы», — заявил бывший президент РФС.
Ранее стало известно, что вице-президент «Лукойла», владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе «Спартака» 7 мая, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- Сезон шквалистых ветров в Москве может затянуться до июля
- От Москвы до Севастополя. Как карантин разлучил группу «Ундервуд»
- Минздрав обозначил срок появления вакцины от COVID-19 в России
- Минпросвещения: ЕГЭ-2020 решено перенести
- Минсельхоз США пророчит России рекордный урожай пшеницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru