Мутко рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Федуна
Экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о состоянии владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна, который, как стало известно 7 мая, заразился коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, по словам Мутко, 64-летний функционер чувствует себя нормально.
«Я переписывался с Леонидом Арнольдовичем. Он рассчитывает через неделю выписаться из больницы», — заявил бывший президент РФС.
Ранее сегодня о госпитализации вице-президента «Лукойла», владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна сообщили в пресс-службе «Спартака», напоминает Ura.ru.
Напомним, в середине марта Федун поделился мнением относительно ситуации с распространением коронавируса. Как отмечает Sport24, функционер высказал предположение о том, что в апреле ситуация с COVID-19 не нормализуется.
«Это всё продлится до середины лета, и это ещё оптимистический прогноз», - отметил Федун.
В связи с этим он предложил завершить чемпионат России по футболу и подвести итоги по текущему положению команд. Однако, как подчеркнул Федун, «может быть только Кубок России доиграть. Хотя без зрителей что за доигрыш».
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