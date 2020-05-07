Мутко рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 Федуна

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о состоянии владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна, который, как стало известно 7 мая, заразился коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, по словам Мутко, 64-летний функционер чувствует себя нормально.

«Я переписывался с Леонидом Арнольдовичем. Он рассчитывает через неделю выписаться из больницы», — заявил бывший президент РФС.

Ранее сегодня о госпитализации вице-президента «Лукойла», владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна сообщили в пресс-службе «Спартака», напоминает Ura.ru.