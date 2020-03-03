Заболевший COVID-19 россиянин помещен в инфекционный бокс

В сообщении отмечается, что мужчина получает всю необходимую медицинскую помощь. Пациент полностью изолирован. Заболевание протекает в легкой форме.

Ранее во вторник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 проинформировал, что у мужчины, приехавшего после отдыха в Италии, подтвердилось заражение новым вирусом.

По данным на вторник, число случаев заражения коронавирусом в Италии в общей сложности превысило 2 тысячи, 52 человека погибли от болезни.

Между тем, в России эпидемиологическая обстановка находится в норме. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает «ФедералПресс». По его словам, по всей стране предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы предотвратить заболевания коронавирусом.



