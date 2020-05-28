Заболевший COVID-19 глава Тувы попросил лечить его амбулаторно

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, попросил врачей отпустить его на амбулаторное лечение. Как пишет РИА Новости, видео с обращением к медикам размещено на официальной странице главы Тувы в «ВКонтакте». Там он, в частности, заявляет, что чувствует себя «относительно хорошо»

Напомним, Кара-оол был доставлен в Республиканскую инфекционную больницу с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», пишет RT. Сообщалось, что он находится под наблюдением специалистов и начал получать необходимое лечение». При этом, глава Тувы подчеркнул, что пока намерен руководить республикой дистанционно напомнил, отмечает РЕН ТВ.