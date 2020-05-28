Заболевший COVID-19 глава Тувы попросил лечить его амбулаторно

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, попросил врачей отпустить его на амбулаторное лечение. Как пишет РИА Новости, видео с обращением к медикам размещено на официальной странице главы Тувы в «ВКонтакте». Там он, в частности, заявляет, что чувствует себя «относительно хорошо»

Напомним, Кара-оол был доставлен в Республиканскую инфекционную больницу с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», пишет RT. Сообщалось, что он находится под наблюдением специалистов и начал получать необходимое лечение». При этом, глава Тувы подчеркнул, что пока намерен руководить республикой дистанционно напомнил, отмечает РЕН ТВ.

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Между тем, ранее стало известно, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев вылечился от COVID-19 и уже вернулся к работе. Он приступил к исполнению своих обязанностей ещё в минувшую пятницу.

Кроме того, выздоровел ранее и заместитель министра Дмитрий Волков. О заражении коронавирусной инфекцией главы Минстроя и его заместителя было объявлено 1 мая. Через семь дней их выписали из больницы и отпустили долечиваться в домашних условиях.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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