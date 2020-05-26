Переболевший COVID-19 Песков отказался от «Социального мониторинга»

Переболевший COVID-19 Дмитрий Песков вернулся к работе. Однако он выполняет свои обязанности находясь дома, поскольку ещё в течение двух недель после выписки из больницы он должен оставаться на карантине. При этом, как отмечает РЕН ТВ, пресс-секретарь президента России признался, что фиксирующее нарушения режима самоизоляции приложение «Социальный мониторинг» он на свой смартфон не устанавливал. Именно по этой причине представитель Кремля не может оценить качество работы приложения.

Также он подчеркнул, что в Кремле нет определенной позиции в отношении приложения по контролю за людьми на карантине «Социальный мониторинг», отмечают Известия.

«Это не вопрос президента. Это вопрос реализации дополнительных полномочий, которые получили главы регионов в связи с экстраординарной ситуацией, которая связана с распространением коронавируса», — отметил Песков.