Переболевший COVID-19 Песков отказался от «Социального мониторинга»
Переболевший COVID-19 Дмитрий Песков вернулся к работе. Однако он выполняет свои обязанности находясь дома, поскольку ещё в течение двух недель после выписки из больницы он должен оставаться на карантине. При этом, как отмечает РЕН ТВ, пресс-секретарь президента России признался, что фиксирующее нарушения режима самоизоляции приложение «Социальный мониторинг» он на свой смартфон не устанавливал. Именно по этой причине представитель Кремля не может оценить качество работы приложения.
Также он подчеркнул, что в Кремле нет определенной позиции в отношении приложения по контролю за людьми на карантине «Социальный мониторинг», отмечают Известия.
«Это не вопрос президента. Это вопрос реализации дополнительных полномочий, которые получили главы регионов в связи с экстраординарной ситуацией, которая связана с распространением коронавируса», — отметил Песков.
Ранее НСН писала, что столичные власти не рассматривают вариант полной «амнистии» штрафов за нарушение режима самоизоляции, выписанные через приложение «Социальный мониторинг». С таким заявлением выступил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он напомнил, что система оспаривания штрафов существует, а полную «амнистию» по штрафам за нарушение самоизоляции власти рассматривать не будем.
«Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно», - сказал Немерюк.
Напомним, на минувшей неделе у жителей столицы появилась возможность обжаловать штрафы, полученные за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий раздел появился на официальном сайте мэра Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru