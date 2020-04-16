Заболевших ОРВИ москвичей обяжут соблюдать самоизоляцию
Власти Москвы по рекомендации специалистов решили рассматривать все случаи проявления симптомов ОРВИ как подозрение на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на замглавы города Анастасию Ракову.
Таким образом, всех горожан с симптомами ОРВИ и проживающих с ними людей обяжут соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней, заявила Ракова.
Врачи будут регулярно обзванивать таких пациентов, чтобы контролировать их состояние. При подозрении на развитие пневмонии их будут направлять в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии лёгких, ЭКГ и взятия анализов крови, говорится в сообщении.
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