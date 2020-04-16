Заболевших ОРВИ москвичей обяжут соблюдать самоизоляцию

Таким образом, всех горожан с симптомами ОРВИ и проживающих с ними людей обяжут соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней, заявила Ракова.

Врачи будут регулярно обзванивать таких пациентов, чтобы контролировать их состояние. При подозрении на развитие пневмонии их будут направлять в амбулаторные центры для проведения компьютерной томографии лёгких, ЭКГ и взятия анализов крови, говорится в сообщении.

