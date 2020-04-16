«Все тесты - разводка, а статистика занижается». Шевченко поделился своим опытом из больницы

Российский журналист и телеведущий Максим Шевченко 7 апреля в своём телеграм-канале опубликовал информацию о том, что попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких, после недельной температуры 38-39 градусов. Тогда он сообщил, что после компьютерной томографии у него в лёгких были обнаружены очаги поражения и только после этой процедуры его положили в больницу. Несмотря на результаты тестов, Шевченко был уверен, что заболел коронавирусом.

В эфире НСН журналист и телеведущий Максим Шевченко рассказал о своём самочувствии и результатах тестов на наличие у него заражения коронавирусом.

«Если верить тестам, то я не переболел коронавирусом. Ни один из тестов не показал положительного результата. Мне диагностировали двухстороннюю тяжёлую пневмонию. Сейчас моё самочувствие уже лучше», - сказал Шевченко.

После чего, он выразил свою уверенность в неэффективности проводимых тестов и заявил о том, что только компьютерная томография и общий анализ крови могут дать достоверные результаты по заражению COVID-19.

«Я могу точно сказать, что тесты - это абсолютная разводка и коммерческое мошенничество. Они ничего не показывают и, опираясь на них, можно довести человека до смерти. Когда я заболел, я сразу позвонил в скорую и её экипаж меня отговаривал делать тест, убеждая, что у меня, скорее всего ОРВИ. Потом участковый врач отговаривал меня делать тест и только после того, как у меня пять дней продержалась температура 39, я умудрился сделать этот тест. Ко мне приехали, сделали мазки и так до сих пор я результата их не знаю, из чего я сделал вывод, что, наверное, они были отрицательными. Затем мне сделали тест в больнице, куда меня увезла скорая и его результатов я также не знаю. И последний тест мне сделали здесь, в больнице, где меня вылечили и, судя по всему, он тоже отрицательный, иначе мне сообщили бы. Так что я уверен, что все эти тесты – абсолютная чушь. Только компьютерная томография и общий анализ крови покажут наличие такого серьёзного заболевания», - уверен телеведущий.

Также Шевченко сообщил, что уверен в наличие коррупционной схемы, связанной с тестами на коронавирус.

«У меня знакомая журналистка, которая ездила в больницу, сделала тест, и он дал положительный результат. Но у неё даже простуды не было. А я тест сделал и гадости у меня не нашли, но я чуть не умер. Поэтому я уверен, что на эти тесты просто кто-то получил контракт, огромные деньги, и теперь вся страна вынуждена сидеть и зависеть от чьих-то преступных действий», - возмутился журналист.

Кроме того он заявил, что статистика заболеваемости значительно занижается и он сам, как и многие другие люди заразился коронавирусом.

«Я уверен, что переболел коронавирусом, как и огромное количества других людей. Статистика занижается, а больницы переполнены больными с пневмонией. Врачи – святые люди, которые тут работают, говорят, что нет разницы и двусторонняя пневмония одно и то же, что COVID-19. Они даже диагноз уже стали ставить COVID-пневмония. Вы даже не представляете, какое количество реально заболевших людей. Как может быть три тысячи заражённых в день, когда только вчера перед входом в метро толпились миллионные очереди? Если карантин и имел какое-то значение, то вчера это было перечёркнуто», - добавил Максим Шевченко.

Сегодня появилась информация, которую озвучил врач-инфекционист Николай Малышев, в ходе онлайн пресс-конференции, о том, что большинство экспертов ожидают выхода на пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России в июне-июле, после чего уже будет наблюдаться снижение количества заболевших.

