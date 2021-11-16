Заболевших COVID-19 после прививки россиян лишат сертификата о вакцинации
Сертификат о вакцинации от коронавируса аннулируют в случае, если гражданин заразится COVID-19, при этом в течение шести месяцев с момента выздоровления будет действовать полученный после болезни QR-код. Соответствующий приказ издало министерство здравоохранения РФ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что в случае с заболеванием после вакцинации QR-код будет учитывать «наиболее позднюю дату наступления события». Таким образом, подтверждающий вакцинацию документ «сгорит».
В настоящее время QR-код после вакцинации действует в течение года, после болезни — шесть месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- Хуснуллин: Обнаруженная под Азовским морем вода оказалась питьевой
- Режиссер монтажа фильма «Разжимая кулаки» получила награду Европейской киноакадемии
- Заболевших COVID-19 после прививки россиян лишат сертификата о вакцинации
- Польские силовики открыли огонь по мигрантам
- Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным миграционный кризис
- В России подтвердили менее 37 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
- В правительстве пообещали тщательно отрабатывать введение QR-кодов на транспорте
- В Москве сократилось количество преступлений
- РФПИ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года
- Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru