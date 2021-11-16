Заболевших COVID-19 после прививки россиян лишат сертификата о вакцинации

Сертификат о вакцинации от коронавируса аннулируют в случае, если гражданин заразится COVID-19, при этом в течение шести месяцев с момента выздоровления будет действовать полученный после болезни QR-код. Соответствующий приказ издало министерство здравоохранения РФ, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В России начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации

Отмечается, что в случае с заболеванием после вакцинации QR-код будет учитывать «наиболее позднюю дату наступления события». Таким образом, подтверждающий вакцинацию документ «сгорит».

В настоящее время QR-код после вакцинации действует в течение года, после болезни — шесть месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
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