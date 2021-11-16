В России начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации
Бумажные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции теперь можно получить в российских многофункциональных центрах. Соответствующее постановление подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин.
Бумажный документ понадобится гражданам, которые не зарегистрированы на портале госуслуг и не могут распечатать сертификат, полученный на сервисе. Такой сертификат действует так же, как и QR-код, пишет «Свободная пресса».
Документ могут получить не только привившиеся от COVID-19, но и переболевшие, а также имеющие медотвод к вакцинации.
Минздрав утвердил новую форму сертификата о вакцинации в октябре, напоминает Газета.ру. В документе должны быть указаны имя, дата рождения, пол, паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер медицинского полиса. Также в сертификат внесут сведения о прививке (название вакцины, дата прививки, сделавшая ее организация), при наличии — медицинские противопоказания к прививкам и данные о перенесенном COVID-19.
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